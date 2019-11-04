الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين ويعتدي على أهالي الأسرى أمام سجن "مجدو"

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابا من مخيم جنين، واعتدت على أهالي الأسرى، أمام سجن "مجدو" .

وأفاد نادي الأسير في جنين وذوو أسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مصطفى القنيري من أمام السجن واعتدت بالضرب على أهالي الأسرى، بعد مشادات وقعت بين الأهالي وشرطة الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن المواطنة كفاح عموري والدة الأسير وسام حنون بعد اعتقالها في وقت سابق اليوم، من أمام السجن أثناء زيارة نجلها.