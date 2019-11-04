عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي

وطن: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك في الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وجاء إعلان الوزارة على موقعها الإلكتروني، ومن بينهم مجتبى نجل المرشد علي خامنئي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".

وداعى أن "هؤلاء الأشخاص مرتبطون بأنشطة النظام الخبيثة واسعة النطاق، ومنها تفجيرات ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 ومقر الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة في عام 1994 فضلا عن تعذيب وقتل وقمع المدنيين".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي ووحيد حقانيان الذي قالت وزارة الخزانة: إنه "يشار إليه على أنه اليد اليمنى للزعيم الأعلى".

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك إبراهيم رئيسي الذي عينه خامنئي في مارس آذار رئيسا للسلطة القضائية.

(عربي 21)