دون وقوع إصابات.. أبراج الاحتلال تطلق نيرانها شرق القرارة

غزة- وطن: أطلقت الأبراج العسكرية المتمركزة في محيط ما يعرف باسم موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي بلدة القرارة شمالي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح الثلاثاء، نيرانها بشكلٍ متقطع، تجاه المناطق الحدودية للبلدة.

وذكر شهود عيان، بقيام البرج الرشاش المتواجد بجوار بوابة موقع "كيسوفيم" والأبراج المجاورة، بإطلاق النار، من العيار الثقيل، على فترات، تجاه الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة، دون وقوع إصابات.