حملة اعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة اسرى محررين من مخيم عايدة شمال بيت لحم وثلاثة فتية من بلدة العيساوية في القدس.

وأفادت مصادر أن قوة للاحتلال اقتحمت مخيم عايدة واعتقلت كلا من: يزن الكردي وعمر راضي ورامي عساف ومروان مفارجة، فيما جرى اعتقال ثلاثة فتية بعد الاعتداء عليهم بالضرب وهم: يعمر احمد محمود ووسيم داري و إسماعيل يوسف محيسن.

وتم رصد اقتحام الاحتلال لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وسط إطلاق قنابل إنارة في أجواء القرية، اضافة الى اقتحام منزل الاسير محمد مخامرة يطا جنوب الخليل.

وافاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال صادرت عدة مخرطة بعد مداهمة قرية صفا غرب مدينة رام الله، صباح اليوم.