الرشح المستمر ..أسبابه وعلاجه

وطن: يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما ‫أسباب ذلك؟.

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب ‫التنفسي أن الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف ‫أنواعها، مثل حساسية حبوب اللقاح أو الأغذية أو شعر الحيوانات أو عث ‫الغبار المنزلي أو فطريات العفن أو اللاتكس المطاطي الطبيعي (حساسية ضد البروتينات الموجودة بالمطاط الطبيعي).

‫وأوضحت الجمعية أن الرشح المستمر عادة ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل ‫زيادة إفرازات دموع العين وتهيّج ملتحمة العين والسعال ومتاعب التنفس.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالحساسية من ‫خلال اختبار مسببات الحساسية الشائعة على الجلد، مشيرة إلى أن العلاج ‫المناعي يمثل حلا ناجعا للحساسية.