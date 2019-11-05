لجنة الانتخابات تصل غزة وفي جعبتها ورقة من الرئيس للفصائل

وطن: وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون للقاء الفصائل الفلسطينية، فيما تشير المصادر إلى أن الزيارة تهدف لتسليم الفصائل الفلسطينية ورقة سلمها الرئيس محمود عباس للجنة حول "الانتخابات".

وتجري لجنة الانتخابات المركزية، لقاءات واجتماعات وزيارات مكوكية بين رام الله وغزة، للتشاور حول عقد الانتخابات بعيد قرار الرئيس عباس في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة بالاستعداد لعقد الانتخابات في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة.

وحول تفاصيل الورقة التي تحملها لجنة الانتخابات، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجتماعًا هامًا للجنة المركزية سينعقد مساء اليوم في رام الله لمُناقشة عدّة ملفات هامة أبرزها إجراء الانتخابات العامة.

وقال صيدم خلال تصريحاتٍ إذاعية إن "الانتخابات باتت حديث الساعة والشغل الشاغل لمجتمعنا الفلسطيني، وزيارة الدكتور حنّا ناصر إلى غزة كان لها الكثير من المفاعيل".

وأوضح صيدم أن "اجتماع اللجنة المركزية اليوم سينظر في تفاصيل إجراء الانتخابات، والورقة التي وجهها الرئيس محمود عباس للفصائل بشأن الانتخابات تتمحوّر حول الالتزام بقانون 2007 (الدائرة الواحدة والوطن قائمة واحدة) وأن يكون المرجع هو هذا القانون من قبل الجميع".

وأضاف أيضًا "تضمنت الورقة ضرورة التزام الفصائل بالشرعية التي تفرضها منظمة التحرير الفلسطينية حتى نتجنب كل ما شاب الانتخابات السابقة في 2006 وعدم التزام حركة حماس بالقوانين الخاصة بمنظمة التحرير".

وتابع "الرئيس لم يسلم الورقة للدكتور حنا ناصر فقط، بل أرسلها لكل الفصائل بما فيها حركة فتح واليوم سيتم نقاش هذه الورقة في اجتماع المركزية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ضمن رؤية جامعة للكل الفلسطيني".

كما أشار إلى أن "حركة حماس أبدت من حيث المبدأ مرونة كبيرة لإجراء الانتخابات ونأمل ألا يكون هناك شياطين في التفاصيل، والحديث حتى اللحظة ما زال في العموميات ونحتاج إلى الخوض في التفاصيل".