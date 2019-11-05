الخليل: الشرطة تضبط 68 قطعة أثرية داخل منزل وتقبض على صاحبه

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القطع الأثرية داخل منزل في احدى قرى محافظة الخليل وألقت القبض على المشتبه به بحيازتها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد المواطنين على مجموعة من القطع الأثرية داخل منزله، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من آثار.

وأضافت الشرطة بأنه وخلال عملية تفتيش المنزل عثرت شرطة السياحة والآثار بداخله على 68 قطعة اثرية كانت عبارة عن قطع معدنية تعود لعصور مختلفة، حيث تم عرض هذه القطع على دائرة الآثار وتبين بأنها قطع أثرية، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه القطع وإلقاء القبض على صاحب المنزل.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.