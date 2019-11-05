جنين: الشرطة تضبط 5 مركبات غير قانونية وتلقي القبض على 11 مطلوبا للعدالة

رامالله- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 5 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 11 مطلوبا للعدالة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 5 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 11 شخص مطلوب للعدالة في محافظة جنين .

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.