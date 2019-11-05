جيب "جراند شيروكي تراك هوك" تسجّل أسرع زمن للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام على جليد بحيرة بايكال

وطن: سجلت سيارة "جيب جراند شيروكي تراك هوك"، وخلال سباقات أيام السرعة على الجليد 2019 في مهرجان بحيرة بايكال التقليدي السنوي لرياضات السيارات في روسيا، الرقم القياسي لسرعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام على الجليد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإتحاد الروسي للسيارات (RAF)، تمكنت سيارة "جيب جراند شيروكي تراك هوك" من تحقيق متوسط سرعة على مسافة كيلو متر واحد تجاوز الـ 257 كم بالساعة، مع بداية سباق وفق نظام اصطفاف السيارات، وبمتوسط سرعة بدأ من وضعية

ثبات إلى سرعة تجاوزت 100 كم بالساعة. ووفقاً لأجهزة تعقب المسار وصلت السرعة القصوى للسيارة على الجليد إلى 280 كم / ساعة.

وتعد "جيب جراند شيروكي تراك هوك" السيارة الانتاجية الرياضية متعددة الاستخدام الأقوىفي العالم، حيث تحتوي على محرك V8 بقوّة 710 حصان وسعة 6.2 لتر. وبالرغم حجمها الكبير، تصل "تراك هوك" إلى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم / ساعة.

وتشكّل المشاركة في هذا الحدث ضغطاً كبيراً على نظام الفرامل، وذلك بسبب طبيعة الجليد في بحيرة بايكال، حيث يظهر على سطح البحيرة الجليدي طبقة من الماء خلال الأيام المشمسة، مما يخفض من قدرة السيارة على التشبث أثناء القيادة. وبالرغم من صعوبة هذه الظروف، أظهرت "جيب جراند شيروكي تراك هوك" نتائج مميزة واستثنائية عند الفرملة، وذلك بفضل نظام الفرامل بريمبو، والذي يستخدم فرامل أمامية كبيرة.

وتحصل السيارة على قوة الجر من خلال نظام الدفع الرباعي عند الطلب "جيب كوادرا تراك"، الذي يتضمن نظام تفاضلي خلفي محدود الانزلاق مع تحويل نشط بسرعة واحدة، ونظام "سيليك-تراك"، الذي يتيح خمسة وضعيات ديناميكية هي؛ الوضعية الأوتوماتيكية، والرياضية، ووضعية المسار، ووضعية القيادة على الثلج ووضعية القَطر، ما يسمح للسائق اختيار نمط القيادة الذي يلبي بشكل مثالي المتطلبات المناسبة والظروف المحيطة بما في ذلك القيادة على الجليد .وتم قبل السباق إزالة كافة الأغراض غير الضرورية من "جيب جراند شيروكي تراك هوك"، كما تم التحقق من كمية الوقود، لتكون كافية لإتمام السباق.

وأعدت جميع مسارات السباق وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للسيارات في روسيا، وتم احتساب الحد الأقصى لمتوسط السرعة على مسافة كيلومتر واحد مع انطلاق بنظام اصطفاف السيارات، وتوجب على السائقين قطع كيلومتر واحد في منتصف مسار السباق بأقصى سرعة ممكنة وعلى بعد كيلومتر واحد ومن بداية انطلاق بوضعية الثبات. وتنص القواعد واللوائح أيضاً ضرورة المرور ببوابات التوقيت في كلا الاتجاهين، حيث يقوم الحكام باحتساب متوسط النتيجة. وللسماح بالتسارع والكبح المطلوبين، يبلغ الطول الكلي لمسار السباق 12 كم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل السرعة القصوى التي تحققت في كل شوط في الكتاب الرسمي للأرقام القياسية في روسيا.

ويجدر الذكر بأنه تم تنظيم مهرجان أيام السرعة على جليد بحيرة بايكال لأول مرة في عام 2011. وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية، تم تحطيم أكثر من 20 رقم سرعة قياسي على جليد بحيرة بايكال لفئات مختلفة من المركبات. ويتم إجراء جميع السباقات بشكل تقليدي على الجليد الطبيعي، ويقتصر إعداد المسار على إزالة العوائق (الثلج المتراكم، القطع الجليدية) التي تؤثر على سلامة السائقين والحكام. كما يتم تسجيل جميع الإنجازات بواسطة حكام مرخصين من الإتحاد الروسي للسيارات باستخدام معدات ضبط الوقت المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

نبذة عن العلامة التجارية جيب

منذ أكثر من 75 عاماً من الإرث الأسطوري للشركة، تقدم جيب سيارات الدفع الرباعي، قدرات عالية من الأداء وحرفية في التصميم للأشخاص الذين يبحثون عن المغامرة والقيادة بأجواء وظروف غير اعتيادية. وتقدم العلامة التجارية جيب دعوة مفتوحة لكافة عشاق العلامة التجارية لعيش حياة فريدة من نوعها من خلال تشكيلة واسعة من الطرازات التي تقدم لعشاقها مزيداً من خيارات الشعور بالأمان للتعامل مع أي رحلة بثقة عالية. وتتضمن تشكيلة سيارات جيب في الشرق الأوسط حالياً شيروكي وكومباس وجراند شيروكي ورينيجيد ورانجلر - ومن المقرر وصول طراز جلاديتور في موعده المحدد.