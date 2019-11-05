براك: قريبا سيكون لدينا تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمواطنين تقديم شكاوى الفساد من خلاله

وطن:أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك عن إستعداد الهيئة لطرح تطبيق للهواتف الذكية خاص بالهيئة، يُمكن المواطنين من تقديم شكاوى ضد شبهات الفساد، بالإضافة للإطلاع على أخبار الهيئة وإنجازاتها وأنشطتها، حيث سيكون التطبيق متاحا على جميع الأجهزة الذكية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار براك بورقة بحثية بعنوان "توظيف التكنولوجيا للحد من الفساد" في أسبوع فلسطين التكنولوجي السادس عشر "اكسبوتك" 2019، اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019.

وأوضح المستشار براك أن التكنولوجيا من الممكن أن تساهم في الحد من الفساد، كما أنها قد تساهم في إنتشاره إذا ما تم إستخدامها بطريقة خاطئة، ولهذا تسعى هيئة مكافحة الفساد لمواكبة التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل للحد من إنتشار الفساد ومكافحته، خاصة وأن قانون مكافحة الفساد نص على أهمية إستخدام التكنولوجيا لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن جهل المواطنين بجرائم الفساد التي نص عليها القانون وخوفهم من التبليغ عن شبهاتها يعمل على الحد من إمكانية محاصرة الفساد ومكافحته، ولهذا سيعمل التطبيق الجديد للهيئة على زيادة وعي المواطنين حول قضايا الفساد وتشجيعهم على التبليغ عنه.

وكشف براك أن الهيئة تعمل على توظيف التكنولوجيا لتزويد المواطنين بالمعلومات والبيانات الصادرة عن الهيئة، مثل التقارير الشهرية والسنوية، كما وبدأت الهيئة بأتمتة جميع أعمالها من خلال بناء نظام لإدارة الوثائق والمراسلات، وعملت على إنجاز عملية التبادل البيني مع مؤسسات الحكومة من خلال وزارة الإتصالات، كما طورت مؤخرا نظاما جديدا لإدارة إقرارات الذمة المالية.

وأكد بأن هيئة مكافحة الفساد تنظر بأهمية بالغة لضرورة إخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022 بتشاركية مجتمعية ضمت المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تسعى الهيئة لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

وأوضح براك أن مواكبة هيئة مكافحة الفساد للتكنولوجيا وتوظيفها في عملها، يأتي إنسجاما مع سعي الحكومة الفلسطينية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.