الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة لشهر تشرين أول

وطن: قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مساهمه قدرها 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لأكثر من 40,000 من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقاعدين في الضفة الغربية.

وفي بيان له، قال الاتحاد إنه يمول هذه المساهمة كجزء من دعمه المالي المباشر للسلطة الفلسطينية الموجهة من خلال الية بيغاس.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسِن "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات لموازنة السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين، ونحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي والاخصائيين الاجتماعيين، وهم جميعا لهم أهمية حاسمة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".

وأضاف "لقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما ملموسا على مدى السنوات القليلة الماضية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك تقديم خدمات جيدة لشعبها وهذا التقدم ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه."

ولفت الاتحاد في بيانه أن مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية تُوَجَه من خلال آلية (PEGASE)، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة والخطط والأجندات التنموية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها، بما فيها أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً".

وقال "تهدف مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقات السلطة الجارية".

وأردف البيان "يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة، فخلال السنوات الأحد عشر الماضية، تم صرف حوالي 2.6 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE)".

وختم البيان "الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى".