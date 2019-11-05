ابو شرار:اصلاح القضاء يحتاج الى جهود جبارة وتعاون من كل الأطراف ذات العلاقة

وطن: التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة اطار خطة المجلس للفترة المتبقية من التفويض الممنوح له بموجب القانون لإصلاح الجهاز القضائي واستعادة ثقة الجمهور به.

وأوضح المستشار أبو شرار أن اصلاح القضاء يحتاج الى جهود جبارة وتعاون من كل الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني للوصول الى مرحلة البناء التراكمي التي ستقود في النهاية الى تحقيق الهدف المنشود .

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يضع البنات الأساسية لاصلاح الجهاز القضائي والتي سيستكملها مجلس القضاء الأعلى الدائم فيما بعد .

واكد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في بيان له، أن الخطة انطلقت من الوضع الذي سبق تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من حيث تراكم القضايا وتدني ثقة الجمهور بالقضاء وحددت اليات التدخل خصوصا فيما يتعلق بسد النقص في الهيئات القضائية، بدورهم وصف ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بالطموحة وقدموا ملاحظاتهم واضافاتهم عليها وحرصهم على نجاح المجلس الانتقالي في التفويض الممنوح له لما يترتب على ذلك من مصلحة وطنية عليا.

وفي النهاية عقب المستشار أبو شرار على مداخلات ممثلي المجتمع المدني وأجب على أسئلتهم واتفق الطرفان على استمرار اللقاءات والتشاور في المرحلة القادمة.