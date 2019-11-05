الشرطة تتلف 70 مركبة غير قانونية وتقبض على 8 مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

وطن: أتلفت الشرطة، الثلاثاء، 70 مركبة غير قانونية، ضبطت خلال نشاط شرطي نفذته شرطة ضواحي القدس، بإسناد من الشرطة الخاصة والحراسات المركزية ووحدة الاسناد بمديرية الدفاع المدني، بضواحي القدس في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وضمن جهود شرطة ضواحي القدس المتواصلة لضبط المركبات غير القانونية والحد من استخدامها كوسيلة نقل عام، مما يعرض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة؛ فقد تمكنت من ضبط 70 مركبة غير قانونية وتم اتلافها ميدانيا.

وأصافت "كما ألقي القبض على 8 اشخاص مطلوبين للعدالة بتهم جنائية وأحكام قضائية، لعدم دفع الدين، وضبطت بحوزة احدهم مادة مخدرة من نوع الحشيش، وهو من ذوي السوابق بالترويج".