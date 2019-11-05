بعد 12 عاما ونصف.. الأسير أحمد أبو علي من جنين يتنسم الحرية

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن الأسير أحمد ابراهيم أبو علي من مخيم جنين، بعد قضائه 12 عاما ونصف العام.

وقال المحرر أبو علي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى.

وتطرق إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، مشيرا الى وجود أسرى يتهددهم خطر الموت كالأسير سامي أبو دياك والذي يعاني من مرض السرطان في ظل تعنت سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.