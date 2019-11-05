"دار أبو كريم".. قصة للأطفال تعزز ثقافة مقاطعة بضائع الاحتلال

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع، في رام الله والبيرة، قصة الأطفال المصوّرة "دار أبو كريم "، من تأليف ريم مسروجي، ورسومات ياسمين نعيرات.

ويأتي اصدار القصة ضمن عديد الحملات الهادفة إلى تعزيز دعم المنتج الوطني الفلسطيني، بديلا عن منتجات الاحتلال.

وتعمل القصة بلغتها البسيطة، على تعزيز ثقافة مقاطعة بضائع الاحتلال لدى الأطفال، وبناء قيمة الانتماء ورفض الظلم.

وتقع القصة في 24 صفحة مصورة من القطع المتوسط، وتعتبر باكورة أعمال الكاتبة، وباكورة اصدارات طباق في أدب الطفل.