القبض على أحد كبار تجار المخدرات بنابلس

وطن: أعلنت شرطة محافظة نابلس اليوم الثلاثاء أنها تمكنت أمس من القبض على تاجر مخدرات اتخذ جبلا مقرًا له لزراعة المخدرات وتنفيذ جرائمه.

وقالت الشرطة في بيان لها إن تاجر مخدرات كبيرًا اتخذ جبلا في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس ليكون ملاذا آمنا ليختبئ فيه ويتوارى عن أنظار الأمن والمواطنين وزراعة المخدرات وبناء المستنبتات فيه.

وأضافت أن هذا التاجر تمكن من التخفي والهرب والتنقل بين المحافظات لمدة عامين مستعينا بأشخاص كانوا بمثابة المخبرين له والمراقبين لحركة المواطنين والشرطة في محيط تحركاته خاصة في الجبل.

وأكدت الشرطة أنها لم تألو جهدا في القبض على تاجر المخدرات المصنف من كبار تجارها، وضَبطت في منزله الواقع بقرية كفر قليل منذ عامين 60 كغم من مادة القنب الهندي المصنع.

واستطاع في حينه الفرار، وصدر بحقه أمر حبس لمدة ثلاث سنوات، كما أنه مسجل بحقه عدد من القضايا من أبرزها ترويع الناس.

وعملت إدارة مكافحة المخدرات على مدار أشهر في جمع المعلومات وتحليلها ومراقبة معاونيه.

وبعد المتابعة المتواصلة تمكنت من رصد مكان تواجده، ووضعت خطة محكمة بالتنسيق مع قيادة قوات الشرطة الخاصة، حيث نفذها الفريق الخاص بالمداهمات من الشرطة الخاصة، وبإسناد من مركز شرطة عقربا.

وتم القبض عليه وضبط مواد مخدرة وسلاح وأدوات قتالية وأدوات تنقيب عن الآثار، وكان برفقته شخصان قبض عليهما معه.

وتحفظت الشرطة على المضبوطات وأوقفت الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة.