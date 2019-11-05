نقابة الصحفيين: صحفيو فلسطين رفضوا دعوة واشنطن وأفشلوا عقد مؤتمرها

وطن: أعلنت نقابة الصحفيين أن كل الصحفيين والمؤسسات الفلسطينية التي دعيت من وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت الدعوة، والتزمت بموقف النقابة.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن الولايات المتحدة اضطرت عقب ذلك، لإبلاغ المشاركين بإلغاء الدورة التي كانت دعت الصحفيين للمشاركة فيها.

وبينت النقابة "انها منذ اللحظه الاولى اعتبرت الدعوة مشبوهة بمحتواها وهدفها وتوقيتها، والطريقة السرية التي تمت فيها الدعوة وكل إجراءاتها".

وأضافت انها تواصلت مع جميع الصحفيين المدعوّين لتذكيرهم بقرار النقابة رفض الدعوة شكلا ومضمونا، والطب منهم عدم الحضور، ورفض أي دعوة من مؤسسات الإدارة الأميركية، بعد قرارات إدارة ترامب ضد شعبنا ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق ممثلية دولة فلسطين في واشنطن، وقطع المساعدات الأمريكية للأونروا والسلطة، كعقاب على رفض شعبنا صفقة القرن.

وهذا هو بين النقابة كما وصل وطن:

إرادة نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنتصر ودعوة الامريكان تفشل ويضطرون لالغاء دورتهم ودعوتهم لعدد من الصحفيين الفلسطينيين

بكل فخر واعتزاز تعلن نقابة الصحفيين الفلسطينيين انتصار الإرادة الوطنية المهنية لصحفيي فلسطين الذين سطروا اروع ايات الفخار بمواقفهم الوطنية المشرفة

منذ فترة زمنية طويلة تابعت نقابة الصحفيين دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تحت عنوان دعوة اعتبرتها النقابة منذ اللحظه الاولى دعوة مشبوهة بمحتواها وهدفها وتوقيتها والطريقة السرية التي تمت فيها الدعوة وكل إجراءاتها

ومنذ علمنا بالدعوة من عدد الصحفيين الذين نحييهم على موقفهم الوطني والمهني حيث ابلغوا نقابتهم بهذه الدعوة وابلغوا سفارة الامريكان برفض مجرد استقبال الدعوة

تابعنا مع المدعوين الآخرين الذين ابلغنا بعضهم أيضا بدعوته وأسماء من تم دعوتهم من المؤسسات والصحفيين

قمنا بالاتصال مع الجميع وذكرناهم من خلال اتصالاتنا معهم بقرار النقابة رفض الدعوة شكلا ومضمونا وطلبنا منهم عدم الحضور ورفض أي دعوة من مؤسسات الإدارة الأميركية بعد قرارات إدارة ترامب ضد شعبنا ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وإغلاق ممثلية دولة فلسطين في واشنطن وقطع المساعدات الأمريكية للأونروا والسلطة كعقاب على رفض شعبنا بكل قواة ومؤسساته وقيادته لصفقة التصفية الأمريكية لقضتيتنا والتي سميت صفقة القرن

ومن باب المكاشفة التامه مع كافة الصحفيين الفلسطينيين الأحرار الشرفاء نعلن الان ان كل المؤسسات التي دعيت التزمت بموقف النقابة وان كل الصحفيين ايضا ابلغونا الالتزام بموقف النقابة وابلغوا سفارة واشنطن برفض المشاركة التزاما بقرار الإجماع الوطني وقرار النقابة

ونسجل لهم اليوم جميعا صفحات من نور على مواقفهم المشرفه

ونسجل أيضا صفحات من نور وعز وفخار بهذا الجسم الصحفي الذي مهما عملنا وفعلنا من أجله لن نبلغ حجم تضحياتهم ومواقفهم المهنية والوطنية وهذا عهدنا بهم دوما

ونقول انه لولا هذا الالتزام والالتفاف منكم ومن شعبنا ومن الرأي العام الذي ساندنا بموقفنا وشجعنا على اتخاذ مواقف غير مسبوقه لما وصلنا لهذه النتيجة والتي اضطرت معها أكبر قوة غاشمة على الأرض من إبلاغ المشاركين بإلغاء الدورة علما ان صحفيينا ابلغونا بمواقفهم وقرارهم قبل إلغاء الدورة من جانب الخارجية الامريكية

ان هذه المعركة بصغرها كما ربما يعتبر البعض الا انها يجب أن تكون درسا للجميع وهو ان لا أحد يستطيع هزيمة إرادة صحفيينا ولا أحد يستطيع أن يهزم إرادة شعبنا الفلسطيني واننا نستطيع أن نفعل الكتير وان نقول( لا) لاكبر قوة على الارض وللاحتلال الزائل مهما طال الزمن بارادة شعبنا ومن أجل وطننا وقدسنا التي تسكن أرواحنا وقلوبنا ومأوى قلوب احرار العالم اجمع سيدة المدن القدس عاصمة دولة فلسطين وتاجها ودرة الكون اجمع

ونقول الامريكان أنكم لن تستطيعوا ان تلتفوا على الإرادة الوطنية الحرة للصحفيين الفلسطينيين ولشعبنا الفلسطيني

من حقنا أن نفرح وان نفتخر بصحفيينا وبنقابتنا

عاشت نقابة الصحفيين الفلسطينيين

عاشت وحدة الصحفيين الفلسطينيين