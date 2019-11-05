ردا على مزاعم الاحتلال.."الزراعة" لوطن:لا يوجد تفاهمات مع الاحتلال بشأن العجول حتى نتراجع عنها

وطن: نفى الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن لـوطن، أن تكون السلطة اتفقت مؤخراً على تفاهمات مع الاحتلال بإعادة استيراد العجول منه ثم تراجعت عنها. كما نفى أن يكون لديه بطاقة "VIP" وتم سحبها من قبل الاحتلال.

وكانت قناة "كان" الاسرائيلية، ذكرت اليوم أن "إسرائيل" سحبت بطاقة الـ VIP من أبو لبن بعد أن تراجعت السلطة الفلسطينية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بإعادة استيراد العجول من "إسرائيل"، كما فرضت خلال الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات على السلطة بعد التراجع عن التفاهمات وسحبت بطاقات الـ BMC لبعض كبار مستوردي العجول من الخارج وجمدت تصاريح الاستيراد منهم، بحسب القناة.

وتعليقاً على ذلك قال أبو لبن، "أنا لا امتلك بطاقة VIPحتى يتم سحبها، ولا يوجد تفاهمات مع الاحتلال حتى نتراجع عنها".

وأضاف أن ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية يأتي في إطار الدعاية الإسرائيلية الموجهة لزعزعة الثقة في الشارع الفلسطيني والتشكيك في قرارات الحكومة والقرار الفلسطيني.

وكانت الحكومة قررت في سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي، واستبدال ذلك بالاستيراد من الخارج، لكن هذا القرار اثار رفض الاحتلال.