استنكار قضائي عربي واسع لملاحقة القاضي أحمد الأشقر على خلفية مقال له على وطن

وطن: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية مواقف مناصرة ودعم ومساندة من قبل قضاة عرب للقاضي الفلسطيني د. أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة بسبب إحالته إلى مجلس تأديب على خلفية مقالته التي نشرها على موقع وطن بتاريخ 1/4/2019 طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وبعد أن أصدرت نقابة القضاة التونسيين بياناً أدانت فيه بشدة ملاحقة القاضي، أحمد الأشقر، رئيس الاتحاد العربي للقضاة على خلفية حرية الرأي والتعبير بمناسبة مقالته المنشورة على موقع وكالة وطن، وأكدت فيه على دعهما مساندتها للقاضي الأشقر، أصدر نادي قضاة مصر، بيان تنديد بتاريخ 4/11/2019 تضمن الإدانة الشديدة بإحالة رئيس الاتحاد العربي للقضاة القاضي د. أحمد الأشقر إلى المجلس التأديبي لممارسته حق التعبير عبر نشره مقالاُ يعدد فيه بشجاعة الانتهاكات والمخالفات الدستورية والقانونية التي طالت حقوق الانسان في وطنه.

المستشار محمود المرغني عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، نشر تدوينة على موقع الاتحاد العربي للقضاة على الفيس بوك مساندة للقاضي الأشقر قال فيه "لا لتكميم الأفواه .. القاضي الحق معالي الدكتور المستشار أحمد الاشقر، كل الدعم والتأييد".

كما نشر رئيس نادي قضاة اليمن القاضي جمال الفهيدي تدوينة قال فيها "تضامننا مع القاضي الدكتور احمد الاشقر ونطالب مجلس ادارة الاتحاد بإصدار بيان يعبر عن المساندة والوقوف الكامل معه".



ومن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، نشر وكيل النيابة حمزة الأخضر تدوينة عبر فيها عن الدعم والمساندة للقاضي الأشقر جاء فيها "كل المساندة والدعم والمؤازرة للقاضي الدكتور أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة على خلفية تتبعه من التفتيش القضائي بشأن المطالبة بحق التعبير .. سبحان الله بدلا من أن يتم شكر وتكريم من يدافع عن حقوق الناس وينطق بالحق نجد من يتتبع القضاة النشطين الأحرار في كل الدول العربية وليست فلسطين فقط ."

ونشر القاضي منصور الصارمي من سلطة عمان تدوينة قال فيها "نقترح أن يصدر بيان من الاتحاد العربي للقضاة في مواجهة ملاحقة رئيس الاتحاد القاضي الاشقر".



وكذلك عبر القاضي أنس سعدون من نادي قضاة المغرب عن التضامن والمساندة للقاضي الأشقر في تدوينة قال فيها "كل عبارات التضامن مع الزميل العزيز فضيلة الدكتور أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة على خلفية التضييقات التي يتعرض لها بمناسبة ممارسته لحقه المشروع في التعبير ".

كما نشر رئيس نادي أعضاء النيابة العامة السودانيين تدوينة قال فيها "باسمي وبإسم نادي اعضاء النيابة العامة السودانيين اعلن كامل التضامن جناب الرئيس د. أحمد الأشقر.. ستظل دوماََ وأبدا ورمزا وعلماً لاستقلالية السلطة القضائية.

وعبر القاضي الشيخ خليل بومنة من نادي القضاة الموريتانيين عن مساندة القاضي الأشقر في تدوينة له قال فيها "كل التضامن مع. رئيس الاتحاد العربي للقضاة زميلنا وصديقنا د أحمد الأشقر من فلسطين الشقيقة".

كما انتشرت على صفحات العديد من القضاة العرب بوسترات مناصرة تضمنت عبارة لا لتكميم أفواه القضاة كلنا القاضي أحمد الأشقر ... صوت القضاة من المحيط إلى الخليج عالٍ.

يذكر أن القاضي أحمد الأشقر كان قد نشر على صفحته عبر الفيسبوك تدوينة قال فيها أنه تمت ملاحقته على خلفية حرية الرأي والتعبير بسبب مقالته المنشورة على موقع وطن والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة السابقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حتى لا يُظلم أحد، وأنه يتنازل عن حقه في السرية وطالب بان تكون جلسة المجلس التأديبي علنية للكافة.

وهذا رابط مقال القاضي الأشقر الذي نشرته وطن: اضغط هنا