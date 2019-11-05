مقتل 9 أميركيين في المكسيك وترامب يدعو لحرب على العصابات

وطن: قتل مسلحون تسعة من النساء والأطفال في أعنف هجوم على أمريكيين في المكسيك منذ سنوات مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى عرض المساعدة على الدولة المجاورة للقضاء على عصابات المخدرات التي يعتقد أنها وراء الحادث.

وظهرت في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بقايا سيارة متفحمة ينبعث منها الدخان وبها فتحات ناجمة عن طلق ناري وكانت فيما يبدو تقل الضحايا على طريق ترابي عندما تعرضت للهجوم.

ووصف جوليان لوبارون وهو قريب للضحايا ما حدث بأنه مذبحة مضيفا إن المهاجمين أحرقوا بعض أفراد الأسرة أحياء. وقال إن القتلى أربعة أطفال ذكور وطفلتان وثلاث نساء.

وقال أليكس لوبارون وهو قريب آخر للضحايا إن جميع القتلى أمريكيون وإن معظمهم يحملون الجنسية المكسيكية أيضا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب عرض على نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور في اتصال هاتفي المساعدة لتقديم القتلة للعدالة.

وجاء في البيان "الرئيس ترامب أوضح أن الولايات المتحدة تستنكر أعمال العنف الوحشية التي أزهقت أرواح تسعة مواطنين أمريكيين وعرض على المكسيك المساعدة لضمان تقديم الجناة للعدالة“.

ومن جانبه قال أوبرادور إنه وجه الشكر لترامب على استعداده لتقديم المساعدة بعد الكمين الذي سقط فيه هؤلاء الأمريكيون في شمال المكسيك.

وكان ترمب قال على توتير "حان الوقت للمكسيك أن تشن بمساعدة الولايات المتحدة حربا على عصابات المخدرات والقضاء عليها من على وجه الأرض".

وتستخدم المكسيك جيشها في الحرب على تلك العصابات منذ 2006، لكن الحملة لم تفلح في الحد من العنف الذي تمارسه.

(رويترز)