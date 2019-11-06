أجواء خريفية والرياح شرقية

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ايضا لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.