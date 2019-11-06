الشيخ: الحوار الفصائلي قبل مرسوم الانتخابات "حوار طرشان"

وطن: اعتبر رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن "الدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي (المتعلق بالانتخابات) تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات طرشان لا تفضي إلى أي نتيجة".

وبين الشيخ، في منشور له عبر فيسبوك، الأربعاء، أن رسالة الرئيس للفصائل كافة، حددت خارطة الطريق لانجاح العملية الانتخابية، وذللت كل العقبات أمام إنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محدده وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة، وتجري في كل أرجاء الوطن "القدس والضفة وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية واقليمية ودولية، لضمان نزاهتها واحترام نتائجها.

وقال إنه بعد صدور المرسوم يبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل اطياف العمل السياسي الفلسطيني لانجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية، والدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات طرشان لا تفضي إلى أي نتيجة.

وأضاف "الانتخابات هي المسار الأقصر والأفضل نحو الوحدة والديمقراطية ولنترك للشعب حق الاختيار من خلال صناديق الاقتراع".

وكان ماهر مزهر، القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، شدد على ضرورة عقد لقاء وطني شامل قبل إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالانتخابات.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، قدم ورقة من الرئيس عباس إلى الفصائل تتعلق بأنه يريد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني.

وأضاف: "نحن بحاجة لعقد لقاء وطني شامل لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية، ومناقشة قضية الانتخابات وتمويلها وكل ما يتعلق بها من احترام نتائجها وغيره، ويكون إحدى مخرجاته إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات".

ولفت إلى أن الجبهة "ستقوم بدراسة رسالة الرئيس وستعلن عن موقفها منها في وقت لاحق".