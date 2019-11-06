بلدية سلفيت تدعو للمشاركة في مشروع "التشبيك" الذي يستهدف مناطق (ج)

وطن: دعت بلدية سلفيت، للمشاركة في برنامج (التشبيك - التنمية المتكاملة والتواصل لبلدية سلفيت مع المجتمعات في مناطق "ج")، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تصميمه بين" We World-GVC "، ورئيس بلدية سلفيت وممثلين من المجتمع المدني.

حيث ظهرت مجموعة من المشاكل وتم تحديد أولوياتها بواسطة المشروع، حيث ان الهدف العام للعمل هو تعزيز قدرة بلدية سلفيت على توفير حكم فعّال للمنطقة والذي يَفضي إلى تطوير المنطقة "ج"، ولتعزيز المشاركة الفعالة للشباب والنساء من أجل تنمية المنطقة "ج "

تمشيا مع هدف المشروع يمكن أن تتخذ هذه المبادرات شكل منظمات خدمات ومؤسسات خاصة وشركات اجتماعية وغيرها، وستعطي هذه المبادرات الأولوية للتأثير الإيجابي على عروض سلاسل القيمة الخاصة بالزيتون والرياضة والإعاقة وإشراك الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مشاركة المجتمعات المذكورة أعلاه في المنطقة "ج" وفقًا على الاحتياجات الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئية التي تم تحديدها من خلال التحليل التشاركي لسلسلتي القيمة (تحليل RESCO).

كما يجب أن يُظهر كل اقتراح الاستدامة والفعالية في التنفيذ، وتتمثل إحدى نقاط القيمة المهمة في بناء وهيكل الفريق (تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة) ، والقيادة والعلاقة بين الكفاءات والأدوار بين المجموعة مع عدم التقليل من اهمية التعاون المحتمل مع أصحاب المصالح والمؤسسات المحلية .

وبمجرد الموافقة على المقترحات، من المتوقع أن تقوم بلدية سلفيت بمتابعة ودعم فني في إدارة المشروعات التي تمنح فرعيا، و" We-GVC و ILSLEDA "بمراقبة وتسهيل تنفيذ المشاريع الممنوحة فرعياً، ستلعب " ILSLEDA" دورًا في متابعة المشاريع الممنوحة من خلال توفير المساعدة الفنية والمهنية، حيث سيتم دعم المستفيدين من المنح (منظمات المجتمع المدني / منظمات المجتمع الاهلي) لتنفيذ خطة الاستثمار وفي إعداد الأنشطة المخططة وفقًا لمعايير القدرة على تحمل التكاليف والكفاءة والتوجيه نحو تلبية احتياجات المستفيدين المحددة.

وسيتم صرف المنح الفرعية بعد ذلك على دفعتين بنسبة 50% من إجمالي المبلغ المطلوب والمعتمد، ستُسلم جميع المنح الفرعية، تمشياً مع قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي، والجزء الاولي في وقت الموافقة على التمويل ، وسيتم دفع المبالغ المتبقية عند الموافقة على التقارير المالية وعرض الوثائق المالية ذات الصلة، سيتم وضع مقترح المشروع والتقرير السردي المستقبلي والمالي في النموذج المقدم من بلدية سلفيت بمجرد الموافقة على المشروع لذا لن تُعتبر الوثيقة الأخرى مؤهلة.

التمويل :

- المبلغ الإجمالي المتاح للمنحة الفرعية هو 80000 يورو.

- الحد الأقصى للمنح لكل مقترح مشروع هو 10000 يورو.

- الحد الأدنى للمنح لكل مقترح مشروع هو 6000 يورو.

- ستستمر مشاريع المنح الفرعية لمدة أقصاها 10 أشهر.

- لا يمكن للمتقدمين تقديم أكثر من طلب.

- يحتفظ شركاء مشروع التشبيك ، بالحق في عدم منح جميع الأموال المتاحة إذا لم يتم مـلئ الطلبات المقدمة ضمن معايير الاختيار.

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