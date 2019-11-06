قلة النوم تزيد خطر إصابة النساء بهشاشة العظام

وطن: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن عدم حصول النساء على قدر كاف من النوم ليلاً، يزيد خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام، ويسهم في الإصابة بمرض هشاشة العظام.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة بافالو الأمريكية، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (Journal of Bone and Mineral Research) العلمية.

وهشاشة العظام، هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، وتسبب آلاما قاسية وتورمًا في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف تأثير انخفاض عدد ساعات النوم، على صحة العظام لدى النساء، بعد انقطاع فترة الطمث الذي يبدأ في سن 50 عامًا.

وتابع الفريق عادات النوم لدى ما يزيد على 11 ألف سيدة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لصحة العظام.

ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي أبلغن أنهن حصلن على 5 ساعات أو أقل من النوم ليلاً، انخفاضت لديهن كثافة المعادن بالعظام في جميع المواقع الأربعة التي تم تقييمها، وهي الجسم كله والورك والعنق والعمود الفقري، مقارنة بالنساء اللائي أبلغن عن حصولهن على 7 ساعات ليلاً.

وانخفضت كتلة العظام لدى النساء بعد النوم لمدة 5 ساعات بنسبة 22 بالمئة، كما واجهن مشكلة هشاشة العظام في منطقة الورك والعمود الفقري بنسبة 63 بالمائة.