محدّث|فيديو| اللبدي ومرعي يتنسمان الحرية

وطن: أفرج الاحتلال، ظهر اليوم الاربعاء، عن الأسيرين هبة البلدي وعبد الرحمن مرعي، حيث وصلا إلى الجانب الأردني.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال على إطلاق سراح الأسيرة اللبدى 32 عاماً، ومرعي (28 عاماً) ذلك خلال الأيام القادمة وإعادتهم إلى الأردن، وبناءً على هذا الاتفاق علقت الأسيرة اللبدي إضرابها.

وكانت الأردن أعلنت عن احتجاز إسرائيلي دخل الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، وأكدت أنه لن يتم الافراج عنه إلا بعودة الأسيريْن الأردنيين من سجون الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، إدارياً، أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية.