أسماء سلامة تكتب لوطن: رجال في الشمس تبعث من جديد

تعد رواية غسان كنفاني رجال في الشمس من أشهر الروايات لغسان ، هذه الرواية التي نقلت عن قصة حقيقية ونشرت عام 1963 ، والتي جسدت واقع اندفاع الشباب الفلسطيني للهجرة الطوعية هروباً من الواقع المرير على أرضه .

وتتلخص في محاولة هجرة ثلاثة من الشباب بطريقة غير شرعية ( تهريب ) إلى الكويت عبر العراق ، من خلال اختبائهم في صهريج لنقل الماء ، ونظراً لتأخر السائق (وهم على الحدود) في العودة وفتح الصهريج لهم ، ماتوا ثلاثتهم ، ولا ننسى السؤال الذي اختتم به غسان روايته ... لماذا لم يدقوا الخزان ؟!

ألا تعرف لماذا يا غسان ؟؟؟ لأن ما كان لديهم من سراب أمل هو الوحيد الذي تشبثوا ، وراهنوا عليه ، لعله يكون طوق النجاة .. فكانوا أكبر تطبيق حيّ لمقولة (حتى آخر نفس ) ، فكان فعلاً آخر نفس وماتوا ...

ما عاشه الشباب ( رحمهم الله ) ، يعد من أبشع الظروف وأقساها ، أن يدفعوا حياتهم ثمن الأمل في مستقبل مجهول . ولكن الأشد قسوة هو أن نعود لنسمع رواية وربما روايات تحمل ذات الطابع البشع ، وهي محاولات هجرة الشباب العربي الهارب من الحروب على أراضيه إلى أوروباً ، بشتى الوسائل ، عن طريق تجار الهجرة الذين احترفوا هذه المهنة ويستغلون الحروب لجني الأموال .

فمنهم من يلجأ إلى البحر ، ويكون عرضة للغرق إلا من رحم ربي ، وهناك من يقطع الحدود براً ويكون في مرمى قوات الحدود ، والاعتقال والتنكيل . أو الطريقة التي اتبعها الفلسطينيون الثلاثة منذ عقود مضت ...

إن ما رواه اللاجئ السوري سيامند زهر الدين عن هجرته إلى بريطانيا ، يجسد رحلة الهجرة الفلسطينية إلى الكويت ، بكل معاناتها ومشاعر الخوف بمختلف مسبباته ( الاكتشاف والإعادة ، أو القتل ، أو الموت بسبب وسيلة الهجرة ) . فالخوف سيد الموقف ، ولكن المهاجرون قد حسموا الموقف ، اختاروا المغامرة بل والرهان بأرواحهم مقابل الخروج من الوطن النازف . وهو أعظم رهان في الحياة ، أن ترهن حياتك مقابل المجهول .

فكانت هجرة زهر الدين عبر شاحنة لتبريد الخضروات ، ستقطع الحدود من فرنسا إلى بريطانيا ، هو ومجموعة من المهاجرين من جنسيات مختلفة ( عربي وآسيوي ) ، الاحتجاز في مكان مغلق ، لا منفذ فيه للأوكسجين ، مع انخفاض درجة الحرارة التي قد تؤدي إلى تجمد الدم في العروق ، رحلة المعاناة التي لا تعرف نهايتها . ولا مجال للرجوع عنها ، فطالما بدأت لابد من انتظار الخاتمة .

وكانت نهاية قصة زهر الدين على عكس نهاية نظيرتها في رواية كنفاني ، نجا المهاجرون من الموت بأعجوبة ، ووصلوا إلى بريطانيا في الوقت بدل الضائع .

تاركين وراءهم تجارب من المعاناة والألم ، المعاناة في الوطن بفعل الحرب والموت المنتشر في كل مكان فيه ، ومعاناة الهجرة في شاحنة تبريد كادوا يموتون فيها . وأنظارهم متجهة نحو مستقبل يأملون أن يكون جديراً بكل أنواع الخوف التي مروا بها ، قرروا أن يضعوا الماضي وراءهم ويعيشوا للمستقبل .

تساءل كنفاني في نهاية روايته ، لماذا لم يدقوا الخزان ؟؟

وأنا أتساءل إلى متى ستبقى الخزانات خيار شبابنا لمستقبل يرونه أفضل ؟؟