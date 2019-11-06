الأردن: طعن 4 سياح ورجل أمن والقبض على المنفذ

وطن: قال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن شخصاً أقدم ظهر الأربعاء، في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على 4 سياح ودليل سياحي أردني، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، إن 3 من السياح المصابين من الجنسية المكسيكية، والرابع سويسري الجنسية".

وأضاف الناطق الإعلامي أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وهم قيد العلاج.

وذكر الناطق أنه ألقي القبض فورا على الشخص، وبوشرت التحقيقات معه.