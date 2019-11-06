أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدا الخميس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر يوم الأربعاء، عن أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري، ليوم غد الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس، مشيرة إلى أن السفر سيكون للحافلات: الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف (10/31).

ودعت المسافرين للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (31_10)