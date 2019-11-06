بنك الاسكان يتبرع لمدرسة بنات إذنا الثانوية

وطن: قام بنك الاسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بالتبرع بجهاز حاسوب وطابعه لمدرسة بنات إذنا الثانوية، بحيث جاء التبرع لتحسين البيئة المدرسية ولمساعدة المعلمات والطلبة على تطوير وتسهيل العملية التعليمية.

وقد جاء هذا التبرع لحرص البنك على التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، وتأكيدا على تكامل الادوار بين المؤسسات الوطنية لما فيه خدمة المسيرة التعليمية، ولأهمية ايجاد البيئة المدرسية السليمة المناسبة للتعليم والتعلم.

وبدورها شكرت مديرة المدرسة والهيئة التدريسية بنك الاسكان على دعمه السخي والمتواصل للمدارس والطلاب في مختلف المناطق وعلى كافة الأصعدة، واشادت بأهمية التبرع ودوره في تطوير العملية التعليمية ومواكبة عصر التكنولوجيا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة.