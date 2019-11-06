الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة الكبرى في حملة “كريم"

وطن: احتفل البنك الإسلامي الفلسطيني بتسليم الطفل محمد أبو سعدة من محافظة شمال غزة الجائزة الكبرى لحملة التوفير “كريم" وقيمتها 250 ألف شيكل.

وجرى الاحتفال في مكتب البنك في بيت لاهيا بحضور مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم ونائب المدير العام عماد السعدي ومدير منطقة غزة عدنان الفليت وعدد من مدراء الفروع إلى جانب لفيف من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال والمواطنين.

وهنأ قاسم الطفل أبو سعدة وعائلته بفوزهم بالجائزة الكبرى لحسابات التوفير مؤكدا أن حملة التوفير تسعى لترسيخ عادة الادخار لدى المجتمع بكل فئاته وذلك انسجاما مع سياسة الشمول المالي في فلسطين.

وأشار قاسم إلى أن حملة توفير “كريم" تكافئ المدخرين وتشجعهم من خلال هدايا فورية قيمة يتم منحها لهم بمجرد فتح حساب جديد أو تغذية الحساب القائم، وتمنحهم كوبونات خصم لدى كبرى الشركات الوطنية إلى جانب اتاحة الفرصة لهم للفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 250 ألف شيكل والتي يجري السحب عليها كل شهرين، لافتا إلى أن الحملة مجازة من هيئة الرقابة الشرعية في البنك.

ونوه قاسم إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني يعمل من خلال برامجه ومنتجاته على نشر التوعية بالصيرفة الإسلامية ويجتهد لتوضيح مزايا المعاملات المالية المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويسعى لتقديم حلول مالية عصرية تلبي احتياجات الجمهور وتواكب روح العصر.

وقال قاسم أن البنك الإسلامي الفلسطيني يسير بخطوات متسارعة في اتجاه رقمنة عملياته المصرفية مشيرا إلى تحديث البنك لأنظمته وتطويرها من أجل تقديم خدمة لائقة للجمهور، وإلى إتاحته العديد من الخدمات الالكترونية عبر الانترنت والموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل خدمات "إسلامي اونلاين" و"اسلامي موبايل" و"اسلامي أوتو" للهدف ذاته.

من جهته عبر طلعت أبو سعدة والد الطفل الفائز عن سعادته الغامرة بفوز ابنه بالجائزة الكبرى لحسابات التوفير قائلا "سأقوم بتخصيص المبلغ لتعليم محمد وأخته"، كما أشاد بالبنك الإسلامي الفلسطيني وتعامل موظفيه.