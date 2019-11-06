الاحتلال يهدم أربع خيام في مسافر يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربع خيام في مسافر يطا جنوب الخليل.

قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة خيام في منطقة خلة الضبع في مسافر يطا، تعود للأشقاء عامر وجابر ومحمد علي دبابسة.

وسبق وأن هدمت قوات الاحتلال منازل الأشقاء وبيوت الصفيح التي كانت تأويهم، ما اضطرهم لنصب هذه الخيام والعيش فيها.

كما هدمت خيمة في منطقة مغاير العبيد في مسافر يطا، تأوي عائلة شحادة سلامة مخامرة التي أصبحت بلا مأوى.