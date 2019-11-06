السعودية تؤكد رسميا وجود محادثات مع الحوثيين

وطن: قال مسؤول سعودي اليوم الأربعاء إن بلاده تجري محادثات، مع جماعة الحوثي في اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب هناك.

وهذا أول تصريح رسمي سعودي، بشأن وجود مباحثات بين الجانبين، عن الوضع في اليمن بحسب رويترز.

وقال مسؤول سعودي كبير للصحافيين: "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية، أفادت الشهر الماضي، بأن مفاوضات جارية بين السعودية والحوثيين لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين، وفق قولها.

ونسبت الجزيرة معلوماتها لمصدر لم تسمه لحساسية الأمر، موضحة أنه تم "تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعوديين والحوثيين لبحث وقف القتال والغارات الجوية".

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر أيضا، في الـ 4 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، توجه السعودية للاتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ نحو خمسة أعوام.

وقالت الوكالة حينها إن "السعودية درست بجدية اقتراحاً للحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن"، مبينة أن "موافقة الرياض على وقف الغارات تعني فعلياً انتهاء الحرب".

وأفادت بأن الغارات السعودية في اليمن تراجعت بشكل كبير، وهناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل لحل قريب.