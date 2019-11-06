وفد من حماس يغادر غزة للقاهرة لبحث ملف الانتخابات

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إنّ وفدًا قياديًا من الحركة برئاسة خليل الحية غادر صباح اليوم قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح قاسم، أن زيارة الوفد للقاهرة تهدف إلى "وضع الأشقاء في مصر في صورة موقف حماس من الانتخابات وجديتها في إتمام هذه العملية، والمرونة التي تبديدها الحركة من أجل إتمامها، وبحث سبل إنجاح الانتخابات".

وذكر أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة؛ بما يخدم مصلحة شعبنا، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

كما كشف الناطق باسم "حماس" أنّه من المخطط أن يخرج الوفد الذي يترأسه نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في جولة خارجية تهدف إلى تجنيد الدعم اللازم للقضية الفلسطينية .