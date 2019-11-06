مستوطنون يتعرضون للعالول ومحافظ الخليل ورئيس البلدية ويمنعوهم من الصلاة في الحرم الابراهيمي

وطن: تعرض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها العالول والبكري وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وكان أبو سنينة استقبل العالول في دار البلدية، واطلعه على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبينا احتياجات المدينة، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة .