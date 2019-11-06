"سند "سمنترا" في الأردن توقعان اتفاقية توريد الاسمنت كخطوة للانفكاك الاقتصادي

رام الله - وطن: وقّعت شركة "سند" للتجارة والتسويق اليوم "الأربعاء" بمدينة رام الله، اتفاقية توريد مع شركة "سمنترا" في الأردن، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلعة الحيوية وضمن استراتيجية تنويع المصادر وحجم التوريد بغية تقليل المخاطر، وبما يخدم أهداف الجودة والوفرة والتكلفة المقبولة للمستهلك الفلسطيني. باعتبارها خطوة إضافية اتجاه الانفكاك الاقتصادي وزيادة التعامل مع العمق العربي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "سمنترا" هي شريك رئيسي في الخطة الشمولية من أجل صناعة التنمية الشاملة والمستدامة ورافد للاقتصاد الأردني وعضو مؤسس في منظمة الاسمنت العالمية (WCA)، حيث تعتبر من أكبر وأهم شركات إنتاج مادتي "الكلنكر" "والإسمنت" في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما وتمتلك شركة "سند" خطًا لتعبئة وتغليف الإسمنت، وصوامع لتخزين الإسمنت السائب في منطقة أريحا، وتوفر لزبائنها الإسمنت المغلف والمدموغ بختم شركة "سند". حيث يعتبر هذه المرحلة من المراحل الأولى التي تساعد في توطين صناعة الاسمنت حتى إنشاء "مطحنة" الاسمنت في فلسطين.