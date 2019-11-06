النيابة العامة تحقق مع المحامي مهند كراجة بموجب قانون الجرائم الالكترونية على منشور ضد التطبيع وتحيله الى المحكمة

رام الله - وطن: أكد المحامي في مجموعة "محامون من اجل العدالة" مهند كراجة، بأن النيابة العامة في رام الله أجرت تحقيقا معه أمس" الثلاثاء" استنادا لقانون الجرائم الالكترونية، حيث وجهت له تهم بـ" الشتم والذم والتحقير والتهديد بإلحاق الضرر".

وقال كراجة في حديث لوطن " أبلغني وكيل النيابة العامة أثناء التحقيق معي بأن امرأة قدمت شكوى ضدي، بسبب نشري لمنشور قد نسبته إلي وقد نشر على صفحتي الخاصة". موضحا بأن المنشور يتضمن الحديث عن "التطبيع مع الاحتلال" دون الاشارة إلى أحد بعينه، أو ذكر أسماء.

وعن المنشور، قال : "المنشور يتضمن تضامنا مع الكاتب والاسير المحرر عادل سمارة بسبب محاكمته، وهو ضد مطبعي المرحلة ودعاة نسج الروابط مع الاحتلال.. ولا مقصد أخر له".

وأوضح بأن المدعية عليه قد قدمت شكوى في النيابة العامة لكتابته لمنشور يشير إليها بشكل خاص، مؤكداً بأن ما نشر لا يشار إليها بحسب ادعاءاتها للنيابة، واضاف: "أنا لا اعرفها ولا اقصدها، ولا مشاكل بيننا، وهي وسيلة لمقاضاتي ومحاكمتي وفقا لقانون الجرائم الالكترونية".

وتابع كراجة: " في محاضر النيابة العامة لم أقر بنشر المنشور الذي اشارت إليه المشتكية وادعت به".

وأوضح بأن أول جلسة لمحاكمته ستعقد 17 تشرين ثاني الجاري في محكمة صلح رام الله، حيث ستوجه للمحامي كراجة لائحة اتهام استناداً لقانون الجرائم الالكترونية.

وعن المشتكية قال: " لا اعلم من هي وقد اُبلغت باسمها، ولكن كل ما اعرفه هو أنها قدمت شكوى ضد الكاتب عادل سمارة".

وقال : "النيابة العامة اعتبرت ما ادعته المشتكية جريمة الكترونية أحاسب عليها، ولكن القصد هو محاكمتي وبشكل شخصي .. لأني مهند". مشيراً بأن لا مشاكل بينه وبين أحد.

وأوضح كراجة أن السلطة الفلسطينية أوجدت قانون الجرائم الإلكترونية لمحاربة النشطاء سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك عبر تجنيد اشخاص لكي يقدموا الشكاوي في المحاكم ضدهم ، ويتم محاكمتهم وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.

وقال : " لو وجدت مشكلة بيني وبين أحدهم، لتم اتهامي بالشتم والتحقير بناء على قانون العقوبات.. لماذا استندوا إلى قانون الجرائم الالكترونية في التحقيق معي.. ومن شخص لا أعرفه ولم أكتب شيء ضده ..".

واصدرت مجموعة "محامون من اجل العدالة" بيانا ابدت فيه استهجانها واستغرابها لاحالة المحامي كراجه للتحقيق معه بناء على شكاوى عشوائية لا تمت للقانون بصلة، بهدف النيل من الاشخاص بناء على مواقفهم وارائهم ومحاكمة للقابضون على ثوابتهم ومبادئهم وهو ما يندرج أيضاً في إطار التعدي على حرية التعبير ومحاصرة الحق في ابداء الرأي و المكفولة جميعها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة، حسب ما ذكرت

واطلقت مجموعة محامون من اجل العدالة في بيانها نداء عاجل لعطوفة النائب العام المحترم، لضرورة وقف اي اجراء بحق المحامي كراجه واصدار التعليمات اللازمة بحفظ اوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الاجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، في الوقت الذي نتوقع فيه ان يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية.