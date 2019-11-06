كحيل لوطن: الاجواء في ملف الانتخابات لا تزال ايجابية في الضفة وغزة وسنعود لغزة قريبا

رام الله -وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.

واستمع الرئيس، من رئيس لجنة الانتخابات لشرح حول المشاورات التي يقوم بها من أجل تذليل العقبات أمام عقد الانتخابات.

وأكد ناصر للرئيس عباس أنه سلم نسخة من رسالته الموجهة للجنة الانتخابات لحركة "حماس".

وتعليقا على اللقاء قال كحيل لوطن للانباء ان اللقاء مع الرئيس كان ايجابيا وجرى اطلاع الرئيس على نتائج المشاورات التي نجريها والتقدم الحاصل بها، وطلب منا استمرار بذل الجهود التي نقوم بها.

واضاف كحيل ان لجنة الانتخابات مكلفة بمهمةن ونحن سنقوم بهذه المهمة على اكمل وجه، ونستطيع ان نقول انه يوجد في الضفة اجواء ايجابية دافعة في الانتخابات، وهو الامر الذي لمسناه كذلك في قطاع غزة، مضيفا ً " نحن نواصل بذل الجهود لتذليل العقبات".

واكد كحيل ان الاجواء ما زالت ايجابية حتى بعد تسليم الفصائل الفلسطينية الورقة التي سلمها الرئيس عباس للجنة الانتخابات لتسليمها للفصائل في غزة، قائلاً "الاجواء ايجابية وسنستمر بدفع الايجابية".

واوضح كحيل ان هناك زيارة قريبة جدا لوفد لجنة الانتخابات الى قطاع غزة لاستكمال الجهود المبذولة في هذا الملف.

وكان وفد من لجنة الانتخابات المركزية التقى يوم امس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، جرى خلال اللقاء تسليم الفصائل ورقة سلمها الرئيس محمود عباس للجنة حول "الانتخابات".

وتضمنت الورقة الخطوات التي سيتم القيام بها تحضيرا للانتخابات، ابرزها اصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات، دون الاشارة الى الدعوة الى عقد اجتماع وطني للفصائل قبل اصدار المرسوم الرئاسي، وهو الامر الذي اعربت بعض الفصائل عن اعتراضها عليه والتي ترى ان هناك ضرورة لعقد هذا الاجتماع قبل اصدار المرسوم الرئاسي.