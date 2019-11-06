نائب رئيس غرفة تجارة رام الله محمد النبالي للحكومة تعقيبا على وقف استيراد العجول .. لن نقف مكتوفي الايدي ازاء رفع الاسعار وعليكم ايجاد الحلول

كتب نائب رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي على صفحته على موقع "الفيسبوك" تعقيبا على قرار الحكومة وقف استيراد العجول ما يلي "في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع بتصريحات تصدر من هنا وهناك من وزير او وزراء او من أي مسؤول عن "وقف استيراد" العجول من اسرائيل ."

واضاف " جيد ، اقسم بالله اننا نتمنى ان ننام ونستيقظ ولا نرى كل اسرائيل، و بالحد الادنى لا نريد ان نأخذ منهم شيئا،لا عجول و لا دجاج ولا حمام ، لكن السؤال ؟ يا سيدي يا معالي وزير الزراعة هل أوجدت البديل؟ هل هناك بديل لاستيراد العجول؟ ام نرفض استيراد العجول من اسرائيل ونقطة ؟ وبالتالي يُصبح سعر كيلو العجل مئة شيقل."

وتابع "يا وزراء لستم من المريخ و لا يُزايد علينا أحد نحن على استعداد للانفكاك اقتصاديا عن اسرائيل والعيش على الزيت والزعتر والبندورة، لكن اعطيني خطة صمود وتحدي واستراتيجية وطنية مشمولة، كما على وزارة الاقتصاد بصفتها الوزارة المتخصصة بالاستيراد ان تخرج للمواطن لتعلن انه لن يكون هناك نقص بكمية العجول ولن يكون هناك زيادة او رفع للأسعار ، أما غير ذلك فإننا كغرف تجارية لن نقف مكتوفي الأيدي امام رفع الاسعار وان يقوم المواطن العادي او الفقير بدفع الثمن و هو اصلا يُعاني في سبيل الحصول على قوت يومه ولذلك عليكم ان تجدوا الحل للكل بالكل يا وزيرنا العزيز وزير الزراعة ووزير الاقتصاد ؟! ومن ثم على الحكومة ككل بصفتها منفذة السياسات و الخدمات لدى شعبنا الفلسطيني ."