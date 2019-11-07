تحسن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، بأن الوضع الصحي للأسيرة المصابة سهير اسليمية (37 عاماً) من محافظة الخليل، آخذ بالتحسن والاستقرار.

وبينت الهيئة، أن الأسيرة تقبع حالياً في قسم الجراحة بمستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، وقد تم إزالة أجهزة التنفس والتخدير، باستنثاء "أنبوب الأُكسجين" لمساعدتها على التنفس بشكل جيد.

وأضافت أنه تم عقد جلسة تمديد توقيف للمصابة اسليمية يوم الأحد الماضي في محكمة عوفر العسكرية، وقد تمت دون حضورها بسبب حالتها الصحية، وجرى تمديد توقيفها لثمانية أيام بذريعة استمرار التحقيق.

يذكر أن الجريحة اسليمية، كانت قد أصيبت الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال عند متوضأ ساحات الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الابراهيمي من الوصول إليها لمدة طويلة قبل نقلها للمستشفى.