الأسير الجريح قسم جبارين محروم من زيارة عائلته

رام الله- وطن: منعت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عائلة الأسير الجريح قسم محمد جبارين من مخيم جنين، من زيارته في سجن جلبوع.

وأفاد ذوو الأسير جبارين، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الجلمة العسكري احتجزتهم ومنعتهم من عبوره اثناء توجههم لزيارة نجلهم الجريح القابع في سجن جلبوع.

وأضافوا أن سلطات الاحتلال تمنعهم من زيارة نجلهم للمرة العاشرة على التوالي رغم حصولهم على تصريح زيارة من الصليب الأحمر، كما تحرمهم من زيارة أشقائه قسام وأدهم المتواجدين في سجن النقب.

(وفا)