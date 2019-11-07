نابلس: جمعية مدرسة الامهات في بيت امرين تعرض فيلم "سرد "

رام الله- وطن: نفذت جمعية مدرسة الامهات عرض فيلم بعنوان "سرد " في مدرسة بيت امرين الاساسية للذكور قرية بيت امرين ، بحضور منسقة المشروع مها احمد وميسرة اللقاء لنا عبدة ومنسقة الموقع هناء يوسف ومدير المدرسة وطلاب الصف السابع وعدد من المعلمين والمتطوعات في الجمعية.

ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على رسائل صوتية بين صديقتين، رهام وزينة، تقودنا عبر رحلة بصرية تروى بصوت رهام عن رحلتها للخروج من غزة الواقعة تحت حصار مستمر لمدة عام، تبادلت زينة ورهام الرسائل الصوتية عبر تطبيق "مسنجر".

وتروي تلك الرسائل تجربة رهام في البحث عن فرصة لإكمال دراستها الماجستير في الخارج ومحاولات الخروج من غزة. وقد بات واقع رهام يطبق بإحكام عليها وعلى كل ما يمكن أن تحلم به كفتاة في السادس والعشرين من عمرها، ننتقل عبر ذلك السرد في رحلة نفسية ما بين الجيد والسيء، بين الحماسة والخذلان، فقدان الأمل ثم استرجاعه، إلى نهاية أو ربما بداية رحلة جديدة.

بعد عرض الفيلم اشار الطلاب الى المعاني الجميلة التي يحملها الفيلم المتعلقة بالانتماء وحب الوطن رغم كل المصاعب التي تواجهها الشخصية حيث ان الوطن هو المكان الذي يستحق التضحية من اجله وتحمل كافة المصاعب ومحاولة التغيير من اجل الاجيال القادمة والمستقبل المزهر.

يذكر ان جمعية مدرسة الامهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.