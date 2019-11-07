الاحتلال يعتقل مسؤول الضغط والمناصرة بشبكة المنظمات الاهلية أشرف أبو عرام

رام الله- وطن: أعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مسؤول الضغط والمناصرة بشبكة المنظمات الاهلية أشرف أبو عرام، أثناء عودته من الخارج عبر معبر الكرامة.

وقال أمير أبو عرام شقيق الاسير أشرف، لوطن إن الاحتلال احتجز شقيقه عند الساعة الثانية فجراً على معبر الكرامة، أثناء عودته من تايلند، حيث كان في رحلة عمل، وتم ابلاغهم صباح اليوم بتحويله للاعتقال.

يذكر ان أبو عرام اعتقل سابقا وأمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال.