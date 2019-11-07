في أولى جلسات المجلس التأديبي.. القاضي غزلان يتنحى عن النظر في قضية الأشقر

رام الله- وطن: انعقدت اليوم، في مقر مجلس القضاء الأعلى، أولى جلسات المجلس التأديبي للقاضي د.احمد الأشقر على خلفية نشره مقال على وطن، بعنوان " حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟؟ ".

وخلال الجلسة العلنية، أعلن رئيس المجلس التأديبي القاضي عبدالله غزلان، عن النظر في قضية وأعاد القضية لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي ليختار بديلاً عنه، وفق ما أفاد مراسلنا.

وبرر القاضي غزلان استقالته، بأنه تعرض لقضية مشابهة، مؤخراً، إذ تم عرضه على مجلس تأديبي على خلفية كتابته مقالاً حول أداء المؤسسة القضائية، بالتالي نظره في هذه القضية قد يؤدي إلى انحيازه إلى الأشقر. للإطلاع على تفاصيل قضية غزلان التي تابعتها وطن سابقاً، اضغط هنا

وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أحال القاضي الأشقر إلى مجلس تأديب على خلفية المقال المذكور، الأمر الذي أثار انتقادات شعبية وحقوقية واسعة، كما انتقدت منظمات ونقابات حقوقية وقضائية عربية محاكمة الأشقر، وطالبت بوقف ملاحقة القضاة على خلفية الرأي والتعبير.