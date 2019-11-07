197 مستوطنًا وموظفا في حكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون وموظفون في حكومة الاحتلال، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، علمًا أن هناك جولة ثانية من الاقتحامات ما بعد صلاة الظهر.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 137 مستوطنًا بينهم 35 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأضافت أن 60 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد وتجولوا في ساحاته، لافتة إلى أن الاقتحامات تخللها محاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات، وتفتش حقائبهم.