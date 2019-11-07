الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء الاعتقالات لكبار ممثلي السلطة الوطنية في القدس

وطن: عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس.

وجاء ذلك، عقب اعتقال قوات الاحتلال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من منزله بالقدس، حيث يعتبر هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصبه في نيسان/ابريل الماضي

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثل الاتحاد بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الخميس، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.