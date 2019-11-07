دراسة لطلبة في الجامعة العربية الأمريكية: 53% فقط من الأمريكيين ينظرون لليهود بشكل إيجابي

وطن: أظهر بحث لطلبة الماجستير في الجامعة العربية الأمريكية، أن 53% فقط من المجتمع الأمريكي ينظرون لليهود بشكل إيجابي.

وحصل الطلبة على النتيجة من خلال مشروع تحليل بيانات تم تجميعها من قبل المركز الوطني لإستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018.

وخلال استطلاع التوجهات السياسية للأشخاص المستطلعين، ما إذا كانوا ديمقراطيين أم جمهوريين، وجد الطلبة أن الجمهوريين لهم توجه أكثر ايجابية نحو اليهود من نظرائهم الديمقراطيين، مع أن الغالبية العظمى من اليهود في الولايات المتحدة لديهم توجهات ديمقراطية.

وقام الطلبة بهذا البحث من خلال مساق تحليل البيانات لطلاب الماجستير تحت اشراف الدكتور فيصل عورتاني، وعرض الفريق برئاسة الطالب رامي خوري نتائج الدراسه التي استهدفت فهم توجهات المجتمع الأمريكي نحو اليهود.

وقام الفريق الثاني من الطلبة، بعرض تحليل للبيانات حول توجهات المجتمع الأمريكي نحو عمل المرأة بقيادة الطالب الكس علاونه.

أما الفريق الثالث فقد قام بعرض توجهات المجتمع الأمريكي حول المواضيع المتعلقة بالدين بقيادة الطالبة ماري سلسع.

أما الفريق الرابع من الطلبة، فقام بتحليل بيانات القوى العاملة التي تم تجميعها من الجهاز المركزي للاحصاء بقيدة الطالبة فداء موسى.

وعملاً بمبدأ ربط نتائج أبحاث الطلبة في الجامعات بالمجتمع، سوف يقوم الطلاب بعرض النتائج لقطاعات أوسع من المجتمع الفلسطيني من خلال منتدى الخبرات في رام الله.

وقد أقترح فريق الطلبة عرض مثل هذه النتائج على الدبلوماسيين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية، لخلق وعي لدى الدبلوماسيين الفلسطينيين بالتعرف على توجهات المجمع الأمريكي حول القضايا المختلفة، للمساعدة في صياغة خطاب فلسطيني يعتمد على نتائج تأتي من تحليل بيانات بشكل علمي ولا تعتمد على المعتقدات الشخصية للدبلوماسيين حول المجتمع الأمريكي.