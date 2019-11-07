كشف ملابسات تخريب مدرسة في قلقيلية

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات تخريب مدرسة بنات الشارقة الأساسية وألقت القبض على الشخص المشتبه به بالتخريب في مدينة قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مديرية شرطة المحافظة تلقت شكوى من قبل مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، مفادها قيام شخص مجهول بالدخول إلى مدرسة بنات الشارقة الأساسية، والقيام بعمليات تخريب داخل الصفوف وتكسير بعض محتويات المدرسة وكاميرات التصوير الخاصة بالمدرسة، على الفور قامت المباحث العامة في شرطة قلقيلية بالبحث والتحري والمتابعة، حيث تم الاشتباه بشخص وتم إحضاره إلى شرطة قلقيلية وبسماع اقواله أفاد بقيامه بعملية التخريب والتكسير داخل المدرسة .

وأكدت أنه تم تحويل المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.