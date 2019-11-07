أبو جيش يؤكد على ضرورة استمرار الأنروا في تقديم خدماتها للاجئين

وطن: بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع مديرة عمليات الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس، آليات التعاون المشترك والعمل المستقبلي، وكذلك الأزمة المالية الحالية ونقص السيولة التي تواجهها الأونروا، والتي تهدد استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك بحضور، الوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، ومستشار الشؤون السياسية والمحلية كاظم أبو خلف، ومدير ديوان الوزير هاني الشنطي، وذلك في مقر الوزارة.

وقال الوزير أبو جيش أن الأنروا رغم كافة الصعوبات التي تواجهها لا تزال تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الدول الأوروبية والعربية والصديقة لدعم ميزانية الأونروا، من أجل استمرار خدماتها المقدمة للاجئين.

وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية ووزارة الخارجية تتواصلان مع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والصديقة، لحل أزمة التقليصات في موازنة الأونروا، لما لاستمرار عمل الأنروا من أثر بالغ الأهمية في استمرار القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

بدورها، شكرت لويس دولة فلسطين على الدور الذي قامت به، خلال مشاورات اللجنة التي عقدت في نيويورك، من أجل دعم إستمرارية وتمديد عمل الأونروا، وكذلك توفير الأموال اللازمة لدعمها من الدول المانحة، بهدف معالجة التقليصات في موازنة الأونروا، مؤكدة على إستعداد الأونروا للتعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة.