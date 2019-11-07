قرار سليماني بالرد الفوري وعملية "ارامكو" دفعتا الاحتلال لوقف عملياته في سوريا والعراق

رام الله - وطن: كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن قيادة جيش الاحتلال تقر حاليًا بأنه لن يكون بوسعها مواصلة ضرب الأهداف الإيرانية في المنطقة، وتحديداً في سوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة في تقرير أعده معلقها العسكري يوآف ليمور أن استراتيجية "المواجهة بين الحروب التي في إطارها قامت إسرائيل على مدى أربع سنوات بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا والعراق قد وصلت إلى نهايتها".

ونبهت إلى أن "ذلك يأتي في أعقاب تأكد إسرائيل من أن ثقة إيران بنفسها في أعقاب هجومها الناجح على المنشآت النفطية السعودية تعاظمت لدرجة جعلتها تقرر الرد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها".

ولفت ليمور إلى أن قيادة الجيش تنطلق من افتراض مفاده أن عدم تعرض إيران لرد عسكري عقب الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يجعلها أكثر جرأة على استهداف العمق الإسرائيلي ردًا على أي هجوم تتعرض له مصالحها.

وأضاف أن تحولاً كبيراً طرأ على استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن "المواجهة بين الحروب" التي كانت تمثل مركز ثقل العمل العسكري في السنوات الماضية قد انتهت دون أن يتمكن جيش الاحتلال من بلورة بديل عنها حتى الآن.

وأوضح أن إسرائيل شرعت في تنفيذ استراتيجية "المواجهة بين الحروب" مطلع العقد الماضي ووصل تطبيقها إلى ذروته أثناء الحرب الأهلية في سوريا.

ونوه المحلل العسكري إلى أن "إسرائيل استغلت سنوات الحرب الأهلية بتحقيق خارطة مصالحها في سوريا عبر شن العمليات العسكرية التي اعتمدت بشكل أساس على الغارات الجوية".

وبين أنها هدفت إلى منع وصول أسلحة متطورة لحزب الله في لبنان والحيلولة دون تمكن إيران من التمركز عسكرياً في سوريا، وعدم السماح للتنظيمات "الإرهابية" باستهداف العمق الإسرائيلي انطلاقاً من الحدود السورية.

وذكر ليمور أن "إسرائيل صممت العمليات التي نفذتها في إطار هذه الاستراتيجية، بحيث لا تسهم في انفجار حرب في حال تم الكشف عن مسؤولية إسرائيل عنها".

وأضاف "لم يكن يمر أسبوع في الماضي دون أن تقوم إسرائيل بشن عمليات في عمق سوريا، فقد مضت الآن عدة أسابيع دون أن تنفذ إسرائيل أية عملية عسكرية في العمق السوري".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأزمة السياسية التي تمر بها "إسرائيل" والأعياد اليهودية التي تلعب دوراً في فرملة العمليات العسكرية، إلا أن السبب الرئيس يعود إلى إدراك القيادة العسكرية أن أي عمل عسكري ضد إيران يمكن أن يفضي حالياً إلى حرب شاملة.

كما كشف المحلل العسكري الإسرائيلي أن التقديرات الإسرائيلية تؤكد أن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قام بنشر قوات وعتاد متقدم في سوريا والعراق واليمن، على اعتبار أن الرد على أي هجوم يستهدف مصالح إيران سيكون فورياً ومن كل هذه الجبهات.

وشدد ليمور على أن "إسرائيل حالياً مطالبة ببلورة استراتيجية جديدة تمكنها من التعاطي مع التهديدات التي تمثلها إيران في المحيط".