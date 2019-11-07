غانتس مع فرض السيادة على غور الأردن

وطن: قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس إن تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس والذي يقود جهود تشكيل حكومة جديدة يؤيد "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت إذاعة الاحتلال عن ممثلي التحالف حايلي تروبر ويوعز هاندل خلال اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس قولهما إن "الحكومة بقيادة بيني غانتس يمكنها تحقيق إنجازات في وادي الأردن، مثل فرض السيادة في الوادي وشمال البحر الميت".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان تعهّد في 10 أيلول/سبتمبر بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه".